Что произошло в Хабаровском крае к утру 2 апреля

40-летнего мужчину из Ульчского района Хабаровского края приговорили к девяти годам лишения свободы за смерть своей сожительницы, которую он избил. Это произошло в селе Богородское после того, как пара выпила и поссорилась. Мужчина нанес женщине 23 удара, от которых она скончалась. Сам он вызвал скорую помощь, но врачи не смогли ее спасти.