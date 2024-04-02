Что произошло в Хабаровском крае к утру 2 апреля

Пенсионерка из Биробиджана обнаружила во дворе своего дома предмет, похожий на гранату. Понимая потенциальную опасность, Нина Измайлова вызвала полицию. Но она не просто ждала приезда силовиков, женщина накрыла найденный предмет своим телом. Когда на место прибыли сотрудники полиции, они выяснили, что «граната» на самом деле была металлическим муляжом. Но это не умаляет героизма поступка женщины.
40-летнего мужчину из Ульчского района Хабаровского края приговорили к девяти годам лишения свободы за смерть своей сожительницы, которую он избил. Это произошло в селе Богородское после того, как пара выпила и поссорилась. Мужчина нанес женщине 23 удара, от которых она скончалась. Сам он вызвал скорую помощь, но врачи не смогли ее спасти.
1 апреля в Хабаровске произошло ДТП, в результате которого пострадали 30-летняя женщина и 10-летний ребенок. Водитель автомобиля Toyota RAV4 сбил их на пешеходном переходе по улице Ким Ю Чена в районе дома № 25 В на разрешающий зеленый сигнал светофора. Пострадавших доставили в больницу.