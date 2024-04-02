«Крабовому королю» огласят приговор по делу о заказном убийстве: какое наказание грозит

«Дата оглашения приговора: 26.04.2024 в 10:00», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Отметим, гособвинение просит для Олега Кана наказание в виде лишения свободы на 19 лет в колонии строгого режима. Однако его защита настаивает на том, что в деле есть неустановленное лицо, которое и является заказчиком убийства в 2010 году.
Напомним, для реализации убийства Кан привлек жителя Сахалинской области в качестве пособника за вознаграждения. Киллер заманил предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивосток под видом деловых переговоров. Когда тот подъехал на такси к ресторану «Три богатыря», было произведено три выстрела. Потерпевший скончался на месте.
В настоящее время Кан скрывается от следствия и суда и находится в международном розыске. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Не так давно защита Кана начала настаивать о закрытии дела в связи со смертью Кана, однако сторона обвинения считает это инсценировкой.