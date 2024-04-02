Сергей Гармаш не сможет выступить на сцене Челябинска

Ранее, планировалось, что Сергей Леонидович выступит на сцене филармонии с классическими рассказами Паустовского и Куприна в сопровождении струнного квартета в рамках его программы «Живой звук». Вторая программа выступления состояла из «Поморских сказок» Бориса Шергина с музыкальным сопровождением.