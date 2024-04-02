Снег и +6 градусов ожидаются в Иркутской области 2 апреля

Начало второго весеннего месяца выдалось снежным. Однако, сибиряки знают, что весна в Приангарье обманчива. Поэтому даже в апреле не спешите убирать в шкаф теплые вещи. В этот вторник синоптики прогнозируют в областной столице слабый снег. Рассказываем, чем еще удивит нас погода в Иркутске 2 апреля 2024 года.
Погода в Иркутске 2 апреля 2024 года
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, юго-западный с переходом на северо-восточный, юго-восточный 5−10 м/с. Местами ожидаются порывы до 13 м/с. Температура +1…+6 градусов, а при облачной погоде 0…-5 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 2 апреля 2024 года будет со слабым снегом. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5−10 м/с. Температура +1…+3 градуса.