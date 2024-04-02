Снег и +6 градусов ожидаются в Иркутской области 2 апреля

Начало второго весеннего месяца выдалось снежным. Однако, сибиряки знают, что весна в Приангарье обманчива. Поэтому даже в апреле не спешите убирать в шкаф теплые вещи. В этот вторник синоптики прогнозируют в областной столице слабый снег. Рассказываем, чем еще удивит нас погода в Иркутске 2 апреля 2024 года.