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Опубликован рейтинг самых опасных дорог Новосибирска

«АиФ-Новосибирск» составил рейтинг худших дорог города на основе отзывов 2ГИС.

Источник: Аргументы и факты

С приходом весны жители Новосибирска все чаще стали ругать дороги мегаполиса — где-то колея по колено, а где-то жалуются на свежие ямы. «АиФ-Новосибирск» составил рейтинг самых опасных и худших дорог мегаполиса на основе отзывов пользователей 2ГИС.

На первом месте в рейтинге худших дорог Новосибирска оказалась улица Волочаевская с оценкой 1,4 балла. В отзывах на 2ГИС новосибирцы жалуются на постоянные пробки, а также трамвайные пути и качество дорожного покрытия.

Второе место заняла улица Станционная, ее жители Новосибирска оценили в 1,6 балла. Местные жители возмущены пробками на дороге, а также на хамством водителей. Горожане отмечают, что им приходится подолгу стоять в заторе.

На третьем месте антирейтинга — улица Сибиряков-Гвардейцев. Ее новосибирцы оценивают 1,8 балла. Горожане считают, что на улице в последнее время участились пробки из-за плохого качества покрытия, а также большого потока автомобилей.

На четвертом месте — проезд Энергетиков, который местные жители оценили в 1,9 балла. Новосибирцы возмущаются постоянными пробками из-за строительства четвертого моста через реку Обь. По словам горожан, проезд бывает затруднителен даже в ночное время.

Пятое место заняла улица Бориса Богаткова — ее оценили на 2 балла. По мнению жителей Новосибирска, улица в ужасном состоянии, заброшена, а на тротуарах большие ямы.

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