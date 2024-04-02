Опубликован рейтинг самых опасных дорог Новосибирска

С приходом весны жители Новосибирска все чаще стали ругать дороги мегаполиса — где-то колея по колено, а где-то жалуются на свежие ямы. «АиФ-Новосибирск» составил рейтинг самых опасных и худших дорог мегаполиса на основе отзывов пользователей 2ГИС.
На первом месте в рейтинге худших дорог Новосибирска оказалась улица Волочаевская с оценкой 1,4 балла. В отзывах на 2ГИС новосибирцы жалуются на постоянные пробки, а также трамвайные пути и качество дорожного покрытия.
Второе место заняла улица Станционная, ее жители Новосибирска оценили в 1,6 балла. Местные жители возмущены пробками на дороге, а также на хамством водителей. Горожане отмечают, что им приходится подолгу стоять в заторе.
На четвертом месте — проезд Энергетиков, который местные жители оценили в 1,9 балла. Новосибирцы возмущаются постоянными пробками из-за строительства четвертого моста через реку Обь. По словам горожан, проезд бывает затруднителен даже в ночное время.
Пятое место заняла улица Бориса Богаткова — ее оценили на 2 балла. По мнению жителей Новосибирска, улица в ужасном состоянии, заброшена, а на тротуарах большие ямы.