8-балльные пробки в Иркутске 2 апреля 2024 из-за снега сковали оживленные улицы. Тот, кто не успел выйти из дома пораньше, неминуемо опоздает на работу. Ознакомиться с ситуацией на дорогах можно в Яндекс. Картах, а «Комсомолка» расскажет, какие улицы в этот вторник лучше объехать, если есть такая возможность.
Пробки в Иркутске 2 апреля 2024 из-за снега
Пробка в два километра растянулась на улице Сергеева, там произошло ДТП в правом ряду. Красной линией отмечен Иркутный мост, улицы Джамбула и Маяковского. Стоят улицы Олега Кошевого и Сурнова. А также затор из-за ДТП возник на Плотине ГЭС. Кроме того затруднено движение на улице Академической.
Однако жители города к такому утреннему явлению относятся с юмором.
— Не важно с какой скоростью ты двигаешься, главное не останавливайся;
— Не судьба мне видно вовремя на практику приехать;
— Снова виноват снег, — пишут горожане.
Долго ли продлятся пробки в Иркутске 2 апреля 2024 из-за снега — неизвестно. Но скорее всего через несколько часов движение на дорогах стабилизируется.