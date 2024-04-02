8-балльные пробки в Иркутске 2 апреля 2024 из-за снега сковали оживленные улицы. Тот, кто не успел выйти из дома пораньше, неминуемо опоздает на работу. Ознакомиться с ситуацией на дорогах можно в Яндекс. Картах, а «Комсомолка» расскажет, какие улицы в этот вторник лучше объехать, если есть такая возможность.