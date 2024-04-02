«Горячий и румяный»: фото мартовских свадеб в Новосибирске — женихи и невесты с блинами, самовары в ЗАГСе, бриллиантовая свадьба

Масленица — один из самых любимых в народе праздников, самый шумный и веселый в народном календаре. Свадьба на Масленичной неделе — это отличное начало брака. Такой союз будет крепким и счастливым. В семье будет царить гармония и понимание. В масленичную неделю с 11 по 15 марта семейный союз скрепили молодожены из разных районов области. Молодые семьи и их гостей в ЗАГСах угощали вкусными горячими блинами, пряниками, сушками, а также поили чаем из самовара, который считается символом семейного очага и уюта.