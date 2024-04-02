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«Горячий и румяный»: фото мартовских свадеб в Новосибирске — женихи и невесты с блинами, самовары в ЗАГСе, бриллиантовая свадьба

В марте весна полноправно вступает в свои права, солнце светит ярче, и вместе с природой расцветают влюбленные. Наступает самое время свадеб. Многие жители Новосибирской области уже заключили брак в первый весенний месяц.

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Кроме того, март в 2024 году оказался богат на праздничные дни и важные события.

Март традиционно ассоциируется с Международным женским днем, который в России отмечают уже больше века. 8 марта — теплый и светлый праздник — считается днем весны, женской красоты, душевной мудрости и внимания к прекрасной половине человечества. Этот день еще более особенный, если в канун этого праздника женщина выходит замуж.

Масленица — один из самых любимых в народе праздников, самый шумный и веселый в народном календаре. Свадьба на Масленичной неделе — это отличное начало брака. Такой союз будет крепким и счастливым. В семье будет царить гармония и понимание. В масленичную неделю с 11 по 15 марта семейный союз скрепили молодожены из разных районов области. Молодые семьи и их гостей в ЗАГСах угощали вкусными горячими блинами, пряниками, сушками, а также поили чаем из самовара, который считается символом семейного очага и уюта.

А молодожены из Купинского района Щептев Михаил и Скотникова Любовь в день регистрации брака проявили ответственную гражданскую позицию и проголосовали на выборах президента 15 марта.

Среди зарегистрировавших брак в марте стали Семенов Алексей и Садовская Анастасия из с. Убинское. Алексей — участник СВО, был мобилизован в 2022 году и находится в отпуске, поэтому у молодых не было времени на долгую подготовку к свадьбе. Молодоженов поздравил глава Убинского района Олег Конюк, пожелав любви и благополучия, счастья, удачи и радостного детского смеха.

20 марта во всем мире отмечали Международный день счастья. Именно в этот день, который выпадает и на день весеннего равноденствия, молодожены из Бердска, Искитимского и Тогучинского районов зарегистрировали свои отношения. Новобрачные поделились: счастье для них — в семье, детях, родных и близких людях.

Также в ЗАГСах в марте кольцами и клятвами о любви обменялись золотые и бриллиантовые юбиляры — пары, прожившие в браке 50 и 60 лет.

Фото со страницы «Управление по делам ЗАГС по НСО»/ВКонтакте.