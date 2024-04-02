В Новосибирске разработаны прототипы компьютерной памяти нового типа

Эти мемристоры представляют собой новое решение для компьютерной памяти, сочетающее в себе энергонезависимость, как у флэш-памяти или жестких дисков, высокую скорость работы, характерную для оперативной памяти, и способность хранить большие объемы информации. В резистивной памяти данные кодируются посредством изменения электрического сопротивления.