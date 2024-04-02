В Новосибирской области названы восемь рек с опасным льдом

В связи с резким потеплением лед на водоемах и реках Новосибирской области может стать менее прочным из-за таяния и просачивания воды через него, из-за этого нахождение на льду может быть опасным для жизни человека, так как есть большой риск возникновения несчастных случаев. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области.