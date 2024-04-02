Вместо затмения и звездопада в апреле красноярцы увидят комету и сближение Луны с Плеядами

С 14 по 30 апреля активизируется ежегодный метеорный поток Лириды, пик которого придется в ночь с 21 на 22 апреля. По прогнозам, ожидается до 18 метеоров в час. Но в 2024 году наблюдению звездопада будет мешать полная Луна.