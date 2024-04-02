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Вместо затмения и звездопада в апреле красноярцы увидят комету и сближение Луны с Плеядами

В апреле произойдет первый весенний звездопад Лириды и полное затмение Солнца.

Источник: AP 2023

Но жители России не смогут увидеть эти явления.

Как рассказали астрономы, полную фазу солнечного затмения 8 апреля можно будет наблюдать на территории Мексики, США и Канады, частные фазы — в Северной Америке, а также частично в Западной Европе и в Центральной Америке.

«В Красноярске данное затмение видно не будет», — подтвердил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

Зато 10 апреля ожидаются очень хорошие условия для наблюдения кометы 12P/Pons-Brooks (2024), она будет находиться рядом с молодой Луной. Те, кто окажется за городом, подальше от уличной засветки, смогут сделать красивые снимки.

11 апреля Луна будет проходить в 0,4 градусах к югу от Плеяд. Это тоже будет красивое зрелище. Наблюдать его также лучше всего за городом.

С 14 по 30 апреля активизируется ежегодный метеорный поток Лириды, пик которого придется в ночь с 21 на 22 апреля. По прогнозам, ожидается до 18 метеоров в час. Но в 2024 году наблюдению звездопада будет мешать полная Луна.

Зато 15 апреля, когда Луна будет в фазе первой четверти, обсерватория Университета Решетнева проведет апрельский «Звездный вечер». Время и место сообщат позднее на сайте.

космос