Вместо затмения и звездопада в апреле красноярцы увидят комету и сближение Луны с Плеядами

Но жители России не смогут увидеть эти явления.
Как рассказали астрономы, полную фазу солнечного затмения 8 апреля можно будет наблюдать на территории Мексики, США и Канады, частные фазы — в Северной Америке, а также частично в Западной Европе и в Центральной Америке.
«В Красноярске данное затмение видно не будет», — подтвердил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.
11 апреля Луна будет проходить в 0,4 градусах к югу от Плеяд. Это тоже будет красивое зрелище. Наблюдать его также лучше всего за городом.
С 14 по 30 апреля активизируется ежегодный метеорный поток Лириды, пик которого придется в ночь с 21 на 22 апреля. По прогнозам, ожидается до 18 метеоров в час. Но в 2024 году наблюдению звездопада будет мешать полная Луна.
Зато 15 апреля, когда Луна будет в фазе первой четверти, обсерватория Университета Решетнева проведет апрельский «Звездный вечер». Время и место сообщат позднее на сайте.