Дмитрий Щетинин назначен генеральным менеджером «СКА-Нефтяника»

В хоккейном клубе «СКА-Нефтяник» состоялось назначение нового генерального менеджера, им стал Дмитрий Щетинин. В круг обязанностей специалиста войдет селекция главной и молодежной команд «СКА-Нефтяника», а также участие в тренировочном процессе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Дмитрий Щетинин родился 15 июля 1970 года в Красноярске, является воспитанником красноярской школы хоккея с мячом, мастер спорта международного класса. Выступал за родной клуб «Енисей», кемеровский «Кузбасс» и «СКА-Нефтяник». Чемпион СССР 1989 и 1991 годов, серебряный призер чемпионатов СССР/России 1990, 1999 и 2000 годов, а также бронзовый призер чемпионатов России 2001 и 2002 годов. На тренерской работе с 2008 года, работал в командах «Енисей-2», казанском «Динамо» и «Кузбассе». С 2012 по 2020 год возглавлял юниорскую сборную России по хоккею с мячом.



Напомним, у хабаровского клуба по хоккею с мячом в конце сезона 2023/24 годов сменился главный тренер. Вместо Александра Савченко назначение на эту должность получил воспитанник хабаровской школы хоккея с мячом, бывший защитник и капитан армейцев Василий Грановский..