В Приморье пристав, продавшая книжный магазин должника за 5 миллионов, избежала наказания

Ее книжный магазин выставили на торги из-за долгов в чуть больше 16 тысяч рублей за свет и горячую воду. Их она погасила в тот же день, как узнала, однако через какое-то время пришел новый владелец ее помещения. Оказалось, что долги женщины превысили 200 тысяч рублей, а здание, хозяйкой которого она являлась, продали за 5,3 миллиона рублей.