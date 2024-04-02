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В Приморье пристав, продавшая книжный магазин должника за 5 миллионов, избежала наказания

В Артеме суд оправдал пристава, которая выставила книжный магазин на торги из-за долга в 17 тысяч.

Источник: Reuters

Скандальная история о продаже книжного магазина из-за долга в 17 тысяч Артеме получила продолжение. Суд оправдал пристава, которую обвиняли по статье о халатности, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на объединённой пресс-службе судебной системы Приморья.

Эта история началась еще в ноябре 2021 года. Предпринимательница обратилась к следователям и рассказала, что судебные приставы УФССП по городу Артему незаконно завели против нее исполнительно производство.

Ее книжный магазин выставили на торги из-за долгов в чуть больше 16 тысяч рублей за свет и горячую воду. Их она погасила в тот же день, как узнала, однако через какое-то время пришел новый владелец ее помещения. Оказалось, что долги женщины превысили 200 тысяч рублей, а здание, хозяйкой которого она являлась, продали за 5,3 миллиона рублей.

В конце 2022 года пристава ГУФССП по Артему обвинили в халатности:

«Фигурант не исполнила свои обязанности установлению полного объема имущества должника, не дала оценку соразмерности стоимости арестованного имущества и размеру задолженности по исполнительному документу», — отметили в ведомстве.

Однако Артемовский городской суд оправдал пристава, из-за отсутствия в ее действиях состава преступления. Прокуратура же с таким решение не согласна и будет обжаловать его.