Все смеялись над ее плакатом, думали, инфоцыганка: блогер в 21 год купила «Гелендваген» за 17 миллионов

Инстадива из Приморья Олеся Рожкова мечтала купить люксовый внедорожник, даже ходила с плакатом по улицам Владивостока и просила людей помочь ей материально. Теперь она живет в Москве, а черный «Гелендваген» за 17 миллионов рублей прямиком из салона припаркован под домом. Подписчики восхищаются, а скептики спорят, в чем причина успеха: инфоцыганство или творчество. Вспоминаем историю Олеси в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Пусть к успеху
Кто бы что ни говорил, блогера называют примером успешного дальневосточника. О 21-летней Рожковой стало известно несколько лет назад. Уроженка Спасска-Дальнего переехала в приморскую столицу и начала снимать видео в Tik-Tok в 2021 году. Там она выкладывала исключительно развлекательный контент об отношениях, различные скетчи. В своих соцсетях она утверждает, что в то время у нее совсем не было денег на существование. Во всем поддерживали родители, отец высылал, сколько мог, помогал оплачивать съемную квартиру.
Личная жизнь тоже не задалась. В 2021 году, например, почти на всю страну прогремела история о конфликте в баре, в котором Олесе нанесли травмы — она даже обвинила в драке сотрудника МЧС (часть очевидцев это подтвердили, часть опровергли). О финале истории мало что известно. А чуть позже Олеся рассказала подписчикам, что любимый парень якобы избил ее, после чего она обратилась в полицию. Не беремся судить, кто прав, но у девушки складывалась не слишком веселая судьба. При этом она, как сама утверждает, все равно шла к мечте — купить Mercedes-Benz G-Class. Для этого Олеся по всей видимости, много работала, но жителям Владивостока запомнилась далеко не трудоголизмом.
В апреле 2023 года она вышла на набережную Спортивной гавани с плакатом, на котором было написано: «Помогите материально накопить на мечту». Отложить на заветное авто не получалось, и она, вероятно, решила пойти на крайние меры. Недоумение пользователей было гарантировано. Но очередную порцию известности Олеся получила.
В коне концов, у нее уже была машина — Toyota Camry с красивым бежевым салоном. Комментаторы отмечали, что лучше бы она откладывала на что-то другое, полезное для общества. Крупную сумму Олеся не собрала.
Примерно в это время она оставила Приморский край — переехала в Москву. Все сразу же пошло в гору. Олеся утверждает, что стала поставщиком одежды из Китая для крупных магазинов на маркетплейсах. Почему она не занялась этим в Приморье, где Поднебесная прямо под боком — загадка. В то же время в канале появился и мужчина, новый партнер Олеси. Как она не раз подчеркивала, достаточно обеспеченный.
Следует отметить, что в 2023 году блогерша купила сестре дом за 14 миллионов, дом родителям за 7 миллионов рублей, сделала там ремонт за 500 тысяч рублей и несколько раз успела отдохнуть в теплых странах. Реально ли в столице за пару лет заработать неплохое состояние — вопрос открытый. Недавно Олеся в канале уточняла, что может научить, как увеличить доход — судьба людей, прошедших обучение, неизвестна.
Покупка «Гелика»
И вот, 2024 год, красивая жизнь Олеси продолжается. На днях она наконец-то приобрела Mercedes-Benz G-Class прямо из салона за 17 миллионов рублей. Подписчики принялись поздравлять девушку, желать ей удачи. Но кое-что насторожило подписчиков.
Во-первых, госномера новой машины — А125УЕ125. Если убрать цифры, получится название запрещенного в России экстремистского движения. Фактически, его название и атрибуты не упоминаются, поэтому ничего противозаконного Олеся не сделала.
Во-вторых, предметом споров стал стиль вождения девушки. Дело в том, что на многих своих видео она разговаривает и танцует прямо за рулем, пейзаж в окне при этом сменяется. Хейтеры пишут, что Олеся «кривляется» прямо во время дорожного движения, а это чревато ДТП по неосторожности.