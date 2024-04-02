Все смеялись над ее плакатом, думали, инфоцыганка: блогер в 21 год купила «Гелендваген» за 17 миллионов

Личная жизнь тоже не задалась. В 2021 году, например, почти на всю страну прогремела история о конфликте в баре, в котором Олесе нанесли травмы — она даже обвинила в драке сотрудника МЧС (часть очевидцев это подтвердили, часть опровергли). О финале истории мало что известно. А чуть позже Олеся рассказала подписчикам, что любимый парень якобы избил ее, после чего она обратилась в полицию. Не беремся судить, кто прав, но у девушки складывалась не слишком веселая судьба. При этом она, как сама утверждает, все равно шла к мечте — купить Mercedes-Benz G-Class. Для этого Олеся по всей видимости, много работала, но жителям Владивостока запомнилась далеко не трудоголизмом.