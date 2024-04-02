В Хабаровске начали записывать детей в первые классы, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Всего планируется, что в этом году в первые классы пойдет более 8 тысяч учеников. Подавать заявления о приеме в школы родители начали с полуночи 1 апреля. На порталах госуслуг и uslugi27.ru уже было подано более 3,2 тысяч заявлений.
Для оформления ребенка в первый класс нужно принести в школу заявление, а также паспорт родителя или опекуна, свидетельства о рождении ребенка и о его регистрации по месту жительства (или по месту пребывания на закрепленной территории). Опекуны и приемные родители, помимо прочего, должны представить документ, подтверждающий факт законности представительства ребенка.
Отмечается, что в сравнении с прошлым годом в закреплении территории произошли изменения. Перераспределение прошло в основном в районах массовой застройки, например, в районе Ореховая сопка. С текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
Сейчас прием ведется в образовательные учреждения по прописке, он продлится до конца июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 6 июля.
В этом году появилось внеочередное право для отельных категорий семей на устройство детей в первые классы. Также сохраняется первоочередное преимущественное право на первоочередную запись для льготных категорий семей.