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Перепланировка в квартирах: что изменится для собственников в Хабаровском крае

Новые правила вступили в силу с 1 апреля 2024 года.

Источник: МК.RU Хабаровск

В Жилищный Кодекс Российской Федерации и закон «О государственной регистрации недвижимости» внесены поправки относительно перепланировок и реконструкций помещений. Новые правила вступили в силу 1 апреля 2024 года. В связи с этим жителям Хабаровского края настоятельно рекомендуют ознакомиться с новым порядком, чтобы в дальнейшем избежать неприятностей.

Как сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Елена Семченко, в понятие «перепланировка» теперь вложен вполне конкретный смысл. Под перепланировкой надо понимать изменение границ и площади помещения, в том числе объединение помещений внутри одной или нескольких квартир. При этом все эти процедуры нужно согласовывать в муниципальном органе власти.

Перед тем, как провести перепланировку, надо получить разрешение властей на объединение или разграничение комнат, перенос или разборку перегородок, объединение ванны с санузлом, увеличение зала за счет коридора и ряд других изменений.

Когда перепланировка в помещении завершится, собственнику помещению надлежит направить заявление об окончании ремонтных работ в орган, который разрешил перепланировку. Следующий шаг — заказ нового технического плана у кадастрового инженера. В течение 30 дней администрация должна выехать на объект, подготовить акт приемочной комиссии и самостоятельно передать все документы в Росреестр для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Отметим, что с 1 апреля перепланировка помещения в многоквартирном доме будет считаться завершенной со дня внесения сведений об изменениях в Единый государственный реестр недвижимости.

При несоблюдении вышеописанного порядка, перепланировка будет считаться незаконной, что повлечет штрафы, необходимость вернуть помещение в первоначальный вид. Попытки прожать такую недвижимость, передать ее по наследству или в дар, могут сопровождаться проблемами.

недвижимость