Перепланировка в квартирах: что изменится для собственников в Хабаровском крае

Как сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Елена Семченко, в понятие «перепланировка» теперь вложен вполне конкретный смысл. Под перепланировкой надо понимать изменение границ и площади помещения, в том числе объединение помещений внутри одной или нескольких квартир. При этом все эти процедуры нужно согласовывать в муниципальном органе власти.