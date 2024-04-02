Ушла из жизни легенда спорта Комсомольска-на-Амуре Светлана Рыбакова

«Светлана Григорьевна была не просто, как сейчас модно говорить, спортивным менеджером, спорт и люди спорта были для неё смыслом жизни. Она искренне любила, ценила, уважала спортсменов, тренеров, спортивных журналистов и всех, кто был связан со спортом. Она делала для них буквально всё: создавала условия для тренировок и поездок на соревнования, выбивала квартиры, привозила форму, поздравляла с юбилеями, свадьбами, рождением детей. Даже выйдя на пенсию, она пристально следила за спортивной жизнью Комсомольска, радовалась победам, огорчалась, переживала, волновалась, гостеприимно распахивала двери своего дома для комсомольчан. Многие спортсмены, которые начинали свой пусть в Комсомольске своими победами, в том числе и олимпийскими, обязаны именно ей. Светлана Григорьевна не была коренной комсомольчанкой, она приехала в Комсомольск в 1968 году после окончания хабаровского педагогического института, но Комсомольск стал для неё поистине родным городом, который она беззаветно любила и называла “стадионом моей судьбы.