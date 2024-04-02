Ушла из жизни легенда спорта Комсомольска-на-Амуре Светлана Рыбакова

Скоропостижно ушла из жизни Светлана Григорьевна Рыбакова. У неё было много титулов, званий, наград, но, пожалуй, самым главным было звание, которое ей присвоили спортсмены Комсомольска-на-Амуре — «мать спорта» Комсомольска-на-Амуре и этим многое сказано.
Более 27 лет она возглавляла спортивную жизнь города. В Советском Союзе, да и в новой России, пожалуй, не было женщины, которая бы так долго и успешно работала в сфере управления спортивной отраслью.
«Светлана Григорьевна была не просто, как сейчас модно говорить, спортивным менеджером, спорт и люди спорта были для неё смыслом жизни. Она искренне любила, ценила, уважала спортсменов, тренеров, спортивных журналистов и всех, кто был связан со спортом. Она делала для них буквально всё: создавала условия для тренировок и поездок на соревнования, выбивала квартиры, привозила форму, поздравляла с юбилеями, свадьбами, рождением детей. Даже выйдя на пенсию, она пристально следила за спортивной жизнью Комсомольска, радовалась победам, огорчалась, переживала, волновалась, гостеприимно распахивала двери своего дома для комсомольчан. Многие спортсмены, которые начинали свой пусть в Комсомольске своими победами, в том числе и олимпийскими, обязаны именно ей. Светлана Григорьевна не была коренной комсомольчанкой, она приехала в Комсомольск в 1968 году после окончания хабаровского педагогического института, но Комсомольск стал для неё поистине родным городом, который она беззаветно любила и называла “стадионом моей судьбы.
Кончина Светланы Григорьевны — это невосполнимая утрата для Комсомольска и всех комсомольчан, — говорится в сообщении на сайте администрации.
Глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник, председатель городской Думы Владимир Гинзбург, депутаты, спортивная общественность, все комсомольчане выражают искренние соболезнования родным и близким Светланы Григорьевны.