В Минлесхозе объяснили причину выхода тигра к людям в Приморье

В Приморье в селе Беневское был замечен тигр. Местные жители отмечают, что полосатый хищник терроризирует жителей и давит животных. По их словам, за неделю зверь задрал и съел около девяти собак, сообщает ИА PrimaMedia.
Тигр совсем не испытывает страх перед людьми и вольготно чувствует себя вблизи жилых домов. Одна из женщин утверждает, что хищник утащил собаку, которая сидела в будке в восьми метрах от дома.
В Минлесхозе Приморья корр. ИА PrimaMedia рассказали, что после получения сигнала о выходе тигра в село на место 26 марта выехала группа Охотнадзора. После осмотра территории стала ясна и причина прихода зверя — свалка биологических отходов сельскохозяйственных животных.
«Ведомством составлен акт, документы направлены в Прокуратуру. Жителям даны рекомендации по содержанию домашних животных. Специалисты находятся на месте для отлова конфликтного тигра», — рассказали там.
Напомним, в Приморье за первые месяцы 2024 года зафиксировано 88 конфликтных ситуаций между амурским тигром и человеком. Такую статистику региональный Минлесхоз озвучил в докладе о состоянии популяции амурского тигра, среды его обитания и кормовой базы, представленном в Заксобрание края.