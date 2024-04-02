В мэрии Новосибирска прокомментировали задержание главы МУП «САХ»

Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») образовано в 2002 году. Сначала оно занималось уборкой и чисткой, однако в прошлом году переняло на себя обязанности «Экологии-Новосибирск» по вывозу мусора. В январе этого года они официально стали региональным мусорный оператором.