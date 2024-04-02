В мэрии Новосибирска прокомментировали задержание главы МУП «САХ»

В администрации Новосибирска отметили, что задержание руководителя МУП «САХ», являющегося региональным мусорным оператором, не повлияет на работу предприятия. Об этом сообщил портал «Новосибирские новости» со ссылкой на пресс-центр мэрии.
Деятельность муниципального предприятия по вывозу мусора будет осуществляется в штатном режиме.
Накануне, 1 апреля, стало известно о задержании главы МУП «САХ» Андрея Зыкова сотрудниками ФСБ. Вместе с гражданской супругой их подозревают в присвоении и растрате.
Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») образовано в 2002 году. Сначала оно занималось уборкой и чисткой, однако в прошлом году переняло на себя обязанности «Экологии-Новосибирск» по вывозу мусора. В январе этого года они официально стали региональным мусорный оператором.