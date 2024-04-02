Гидрометцентр РФ сделал прогноз на всё лето в Омской области

В первые дни лета в центре России ожидаются дожди и прохлада, а вот в северных регионах, особенно в Сибири, будет непривычно жарко. В целом по стране тёплая весна сменится умеренным летом, хотя некоторые метеорологи предсказывают аномальную жару и засуху, повышение среднегодовой температуры на +2…+3 градуса. Другие же прогнозируют, что климатическая температурная норма останется на прежнем уровне в течение всего сезона.