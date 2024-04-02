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Гидрометцентр РФ сделал прогноз на всё лето в Омской области

Синоптики представили вероятностный прогноз на апрель-сентябрь 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 87% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Om1.ru

По прогнозу, омичей ждёт обычное лето без серьёзных аномалий. Согласно тепловым картам Гидрометцентра, в нашем регионе температура воздуха будет соответствовать норме, а вот в июне может быть дождливо. В апреле Омскую область не затронут ни дожди, ни жара. В мае жаркая погода наблюдается в соседних городах.

В первые дни лета в центре России ожидаются дожди и прохлада, а вот в северных регионах, особенно в Сибири, будет непривычно жарко. В целом по стране тёплая весна сменится умеренным летом, хотя некоторые метеорологи предсказывают аномальную жару и засуху, повышение среднегодовой температуры на +2…+3 градуса. Другие же прогнозируют, что климатическая температурная норма останется на прежнем уровне в течение всего сезона.