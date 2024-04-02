Выставку о древнейшем народе Дальнего Востока откроют в Хабаровске

Выставка «Айны. Следы цивилизации» откроется 8 апреля в Дальневосточном художественном музее, выставочный проект представлен из собраний Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля в рамках нацпроекта «Культура». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— С помощью нацпроекта «Культура» посетители узнать об айнах — древнейшем народе Дальнего Востока. Экспозиция включает в себя работы японского художника Бедзана Хирасавы и омского художника Дамира Муратова, — сказал министр культуры края Юрий Ермошкин.
Центральной частью экспозиции стали 12 акварелей известного японского художника XIX века Бедзана Хирасавы, который прожил среди айнов около четверти века и описывал их обычаи в своих работах. Айны жили на территориях северо-запада Японии, Сахалина, Курильских островов, юга Камчатки и низовьев Амура. Поскольку у айнов не было своих художников, их культура документировалась через произведения иностранных художников, в том числе Хирасавы, который создал уникальную «летопись» этого древнего народа.
К работам Хирасавы присоединяется серия работ Дамира Муратова «ОкеАйн, или Следы в Океане», созданная под влиянием эскизов японского мастера. Выставка также включает около 40 предметов декоративно-прикладного искусства из собраний Дальневосточного художественного музея и Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова.
Выставка открыта для посещения до 26 мая.