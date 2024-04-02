Выставку о древнейшем народе Дальнего Востока откроют в Хабаровске

Центральной частью экспозиции стали 12 акварелей известного японского художника XIX века Бедзана Хирасавы, который прожил среди айнов около четверти века и описывал их обычаи в своих работах. Айны жили на территориях северо-запада Японии, Сахалина, Курильских островов, юга Камчатки и низовьев Амура. Поскольку у айнов не было своих художников, их культура документировалась через произведения иностранных художников, в том числе Хирасавы, который создал уникальную «летопись» этого древнего народа.