Компенсацию за покусанного собакой ребёнка получит семья в Хабаровском крае

— Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о признании бездействия администрации района по организации отлова и содержания безнадзорных животных, взыскании с администрации района компенсации морального вреда, причиненного нападением безнадзорной собаки, — прокомментировали в прокуратуре Хабаровского края. Суд иск прокурора удовлетворил. Администрацию Вяземского района обязали выплатить компенсацию в размере 35 тыс рублей.



Отметим, ответственность за вред, причиненный безнадзорными животными, несет местное самоуправление — администрация города, поселка или района. В случае, если уличная собака напала на взрослого или ребенка, первое, что нужно сделать — обратиться за помощью в медицинское учреждение. Даже если травмы незначительные, врач зафиксирует причиненный вред, который послужит доказательством в дальнейшем разбирательстве.



Затем гражданам нужно обращаться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установят владельца собаки или же зафиксируют факт ее безнадзорности. Следующий шаг — предъявление претензии в администрацию и требование компенсации. Здесь важно написать заявление в свободной форме, а также приложить доказательства: справку от врача и документы из полиции. В случае, если администрация не захочет добровольно решать вопрос, то можно смело идти в суд.