Продажи билетов на концерты существенно упали в Сибири после теракта в «Крокусе»

«Нужно разработать альтернативные варианты взаимодействия с аудиторией. Формат проведения онлайн-концертов можно организовать достаточно быстро, не вижу никаких проблем. Безусловно, живые концерты мы ценим за невероятную энергетику при общении артиста с публикой. Но временно можно и нужно этим пожертвовать, пока все не вернется в привычное русло», — считает Ольга Гусева.