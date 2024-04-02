Продажи билетов на концерты существенно упали в Сибири после теракта в «Крокусе»

Жители Сибири стали покупать меньше билетов на концерты после теракта в «Крокусе», который произошел 22 марта. Как рассказали в некоторых агентствах, продажи упали до 90% не только в марте, но и апреле, пишет ИА IrkutskMedia.
Театры фиксируют несущественное снижение и рассчитывают, что это явление носит временный характер. Однако эксперты полагают, что ограничения могут растянуться на несколько месяцев и предлагают разработать альтернативные варианты взаимодействия с аудиторией.
По словам участников рынка по организации массовых мероприятий, апрель 2024 года для некоторых площадок принесет убытки. Так, красноярское агентство «Музыкальный город» отметило резкое падение продаж билетов на апрельские концерты до 90%. Как рассказал владелец компании Александр Рыжов, около 800 тысяч рублей было недополучено в кассу с семи концертов.
В апреле агентство организует шоу братьев Сафроновых, концерт «Симфокино», а также спектакль «Любовь и голуби» в Иркутске, Красноярске, Чите и Улан-Удэ.
«Нужно разработать альтернативные варианты взаимодействия с аудиторией. Формат проведения онлайн-концертов можно организовать достаточно быстро, не вижу никаких проблем. Безусловно, живые концерты мы ценим за невероятную энергетику при общении артиста с публикой. Но временно можно и нужно этим пожертвовать, пока все не вернется в привычное русло», — считает Ольга Гусева.
Театры и концертные площадки Сибири заявили об усилении мер безопасности и росте численности штата, отвечающего за это направление. В настоящее время этот аспект важнее, чем заполняемость залов, считают участники рынка массовых мероприятий.