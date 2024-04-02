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В Новосибирской области названы реки и озера с опасным льдом

Во время таяния снега лед становится менее прочным из-за просачивания воды через него.

В Новосибирской 2 апреля будет переменная погода. После ночных заморозков до −4 градусов днем потеплеет до +7 градусов. Также возможен дождь и мокрый снег. В связи с этим выходить на лед становится еще опаснее. Риск ЧП на водных объектов возрастает, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Спасатели перечислили ряд опасных рек, где лед уже мог сильно истончится. В список попали Бердь, Омь, Иня, Обь, озера Чаны, Малые Чаны, Сартлан, Яркуль.

Во время таяния снега лед становится менее прочным из-за просачивания воды через него. Поэтому человеку опасно находиться на льду весной.

Напомним, 59-летний мужчина провалился под лед в Новосибирске.