В Новосибирской области названы реки и озера с опасным льдом

В Новосибирской 2 апреля будет переменная погода. После ночных заморозков до −4 градусов днем потеплеет до +7 градусов. Также возможен дождь и мокрый снег. В связи с этим выходить на лед становится еще опаснее. Риск ЧП на водных объектов возрастает, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.