В Новосибирской области названы реки и озера с опасным льдом

В Новосибирской 2 апреля будет переменная погода. После ночных заморозков до −4 градусов днем потеплеет до +7 градусов. Также возможен дождь и мокрый снег. В связи с этим выходить на лед становится еще опаснее. Риск ЧП на водных объектов возрастает, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.
Спасатели перечислили ряд опасных рек, где лед уже мог сильно истончится. В список попали Бердь, Омь, Иня, Обь, озера Чаны, Малые Чаны, Сартлан, Яркуль.
Во время таяния снега лед становится менее прочным из-за просачивания воды через него. Поэтому человеку опасно находиться на льду весной.
Напомним, 59-летний мужчина провалился под лед в Новосибирске.