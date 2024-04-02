«Через полчаса идем в атаку. Как же я скучаю по тебе!»: Как фронтовая творческая бригада из Хабаровска поднимает настрой бойцов в зоне СВО

«Мы научились под огнем ходить не горбясь, с жильем случайным расставаться не скорбя». Эти строки из стихотворения «Махнем не глядя» прекрасно описывают жизнь и деятельность фронтовой бригады в зоне СВО. Коллектив из нескольких музыкантов, певцов и поэтов выполняют «за ноликом» свои боевые задачи — словом и песней они поднимают боевой дух солдат, поддерживают их и заряжают.
Фронтовая творческая бригада была создана как структурная единица Ансамбля песни и пляски Восточного военного округа и практически с самого начала спецоперации работает там. Парни не сидят на месте, практически каждый день у них концерты — в блиндажах, в землянках, на «зеленке», и в окопах. От душевных песен, от трогательных стихотворений у бойцов на глазах слезы, слова берут за душу, бередят сердце и окатывают воспоминаниями о доме, о любимых.
— Мы постоянно в дороге, постоянно в пути, и каждая наша концертная программа — это боевая задача, потому что наше оружие — слово, песня и микрофон. Ни одна концертная программа не проходила по тому плану, который мы составляли. Каждый раз, когда мы приезжаем на место, мы смотрим в глаза парней, и понимаем, что нужно поменять в программе, чувствуем настроение бойцов, — говорит Олег Непряхин, поэт, певец и художественный руководитель бригады.
СОЛДАТУ В БОЮ БЕЗ ПЕСНИ НИКАК
В Восточном военном округе уже 85 лет существует Ансамбль песни и пляски. Когда началась спецоперация, появилась необходимость коллективу находиться там, за ленточкой. Именно в тот момент было решено создать структурную единицу — фронтовую бригаду, которая на постоянной основе будет работать в зоне СВО, оказывать мощную поддержку бойцам.
— Именно эмоциональная необходимость в творческой бригаде появилась практически сразу же. Солдату в бою без песни никак! СВО началась в конце февраля, а в апреле наш коллектив уже был там. Сначала отправили ансамбль, но коллектив нужен был и здесь, в Хабаровске, поэтому появилась инициатива создать фронтовую творческую бригаду. Вопрос решился, бригада работает в зоне СВО, ансамбль — здесь, — рассказал Сергей Мирошников, начальник ансамбля — художественный руководитель ансамбля песни и пляски ВВО.
В состав бригады вошли военнослужащие из разных уголков России. Олег Непряхин — из Москвы, Владимир Печонкин из Перми, Сергей Раков из ЕАО, хабаровчанин Сергей Уваров, бессменный солист коллектива «Триумф». Есть в бригаде и женщина, поэтесса и певица Оксана Лушникова, из Улан-Удэ.
— Знаете, со всей нашей богатой матушки России прибыли ребята, чтобы словом и песней поддерживать моральный и боевой дух наших бойцов. Чтобы поддерживать их перед убытием на выполнение боевой задачи, чтобы подбадривать тех, кто вернулся с передовой. Мы выступаем на разных позициях, в лесопосадках, в блиндажах, в госпиталях, в землянках, везде, где придется, везде, куда труба позовет, где нужна наша помощь, мы всегда готовы словом и песней и утешить и поддержать, вдохновить и направить. Песня помогает бойцу оставаться человеком, не оскудеть душой, не очерстветь, ведь даже к нашим врагам мы испытываем сострадание, — говорит Олег Непряхин.
СИЛА, МОЩЬ И ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА РУССКОЙ ПЕСНИ
Сейчас фронтовая творческая бригада ансамбля ВВО отгуляла положенный отпуск и собирается обратно на СВО. В Хабаровске располагается штаб округа, именно сюда после отдыха слетаются ребята, чтобы всем составом отправиться в Донбасс. Накануне бригада провела необычный урок мужества для учащихся Торгово-Экономического техникума в Хабаровске. Студенты не могли сдержать слез во время выступления бригады…
Особенно сильно растрогало ребят стихотворение Олега Непряхина — «Письмо Маме с Фронта» в исполнении самого автора. Студенты слушали его затаив дыхание. А под песню «Я — Русский» в исполнении хабаровчанина Сергея Уварова, ребята встали с мест и подпевали артисту.
Каждый, кто был в зале в этот день, прочувствовал на себе, насколько сильной и мощной может быть энергетика песни, а там, за ноликом, эти композиции имеют еще более сильный эффект. Песни лечат душу.
Сергей Уваров говорит, что не важно, какую песню ты поешь, важно, зачем ты ее поешь. Понимая настроение бойцов, состояние, особенно, если концерт дается близ линии соприкосновения, песня может возыметь самый благоприятный эффект, дать поддержку человеку, потерявшему надежду, или переживающему гибель товарища.
— Здесь, на гражданке, не все понимают, зачем нужна наша деятельность, зачем мы там поем, но там парни знают и благодарят, они видят, что мы с ними рядом. Это как психологическая разгрузка для них, наверное, послушать, настроиться, взгрустнуть или улыбнуться. Выдохнуть, или наоборот, вспомнить товарища, который погиб, — говорит Сергей.
И действительно, песня и слово, подобранные верно, имеют сильный эффект. Сергей рассказывает, как, бывает, сидит боец, смотрит, смотрит, слушает песни, и лишь через полконцерта начинает оттаивать, расправлять плечи, а в глазах появляется искорка. После концерта он подойдет к парням, пожмет руки, обнимет, как родных, и поблагодарит со слезами на глазах, за отдушину. Ради такого бригада поет.
ВМЕСТЕ ЗА ОБЩЕЕ ДЕЛО
Урок мужества в техникуме был организован совместно с Хабаровским филиалом государственного фонда «Защитники Отечества». Это не первое общее дело ВВО и фонда, в прошлом году в ТУ «На Пушкина» прошел флешмоб, парни спели «Катюшу». В этот раз урок прошел не менее грандиозно.
— Инициатором урока мужества стала бригада. С прошлого года мы поддерживаем отношения, и с удовольствием нашли аудиторию, потому что этот урок мужества — он не простой, ребята поддерживают боевой дух парней за линией боевого соприкосновения, своими песнями, своим творчеством. Сегодня мы вручим им в подарок книгу изданную нашим фондом — «Жизнь за други своя». Это собрание историй и стихотворений участников СВО. Сейчас мы собираем материалы для второй книги, и надеемся, что стихи ребят из бригады туда тоже обязательно войдут, — говорит Алена Чаплыгина руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю.
Урок мужества завершился нереальным зарядом энергии. Мероприятие прошло прекрасно и организованно благодаря директору учебного заведения Вячеславу Корсакову. Его энтузиазм и активность вдохновляет педагогический состав и студентов участвовать во многих патриотических акциях. В день урока Вячеслав Корсаков передал бригаде несколько песен из личного репертуара работников техникума, для исполнения за ленточкой. В заключении месте с бригадой сделали общее фото, студенты смогли задать интересующие вопросы, и артисты отправились дальше.