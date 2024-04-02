«Через полчаса идем в атаку. Как же я скучаю по тебе!»: Как фронтовая творческая бригада из Хабаровска поднимает настрой бойцов в зоне СВО

— Знаете, со всей нашей богатой матушки России прибыли ребята, чтобы словом и песней поддерживать моральный и боевой дух наших бойцов. Чтобы поддерживать их перед убытием на выполнение боевой задачи, чтобы подбадривать тех, кто вернулся с передовой. Мы выступаем на разных позициях, в лесопосадках, в блиндажах, в госпиталях, в землянках, везде, где придется, везде, куда труба позовет, где нужна наша помощь, мы всегда готовы словом и песней и утешить и поддержать, вдохновить и направить. Песня помогает бойцу оставаться человеком, не оскудеть душой, не очерстветь, ведь даже к нашим врагам мы испытываем сострадание, — говорит Олег Непряхин.