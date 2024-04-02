Пять ледовых переправ закрыли в Иркутской области с 1 апреля

В Балаганском районе закрыта ледовая переправа через Ангару на дороге Залари-Жигалово (на участке Балаганск-Игжей). Кроме того, закрыты переправы в Братском районе через реку Ия на подъезде к поселку Добчур, Усть-Удинском районе через Ангару на трассе Залари — Жигалово (на участке Новая Уда — Чичково), а также в Тайшетском районе через реку Бирюса на дороге Тайшет-Шиткино-Шелаево.