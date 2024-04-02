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Пять ледовых переправ закрыли в Иркутской области с 1 апреля

Это переправы в Нижнеудинском, Балаганском, Братском, Усть-Удинском и Тайшетском районах.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля в Иркутской области закрылись еще пять ледовых переправ. Об этом сообщает ОГКУ «Дирекция автодорог».

— В Нижнеудинском районе закрылась ледовая переправа через реку Уда на автодороге Нижнеудинск-Боровинок-Чуна в районе деревни Казачья Бадарановка, — говорят в учреждении.

В Балаганском районе закрыта ледовая переправа через Ангару на дороге Залари-Жигалово (на участке Балаганск-Игжей). Кроме того, закрыты переправы в Братском районе через реку Ия на подъезде к поселку Добчур, Усть-Удинском районе через Ангару на трассе Залари — Жигалово (на участке Новая Уда — Чичково), а также в Тайшетском районе через реку Бирюса на дороге Тайшет-Шиткино-Шелаево.