Пять ледовых переправ закрыли в Иркутской области с 1 апреля

С 1 апреля в Иркутской области закрылись еще пять ледовых переправ. Об этом сообщает ОГКУ «Дирекция автодорог».
— В Нижнеудинском районе закрылась ледовая переправа через реку Уда на автодороге Нижнеудинск-Боровинок-Чуна в районе деревни Казачья Бадарановка, — говорят в учреждении.
В Балаганском районе закрыта ледовая переправа через Ангару на дороге Залари-Жигалово (на участке Балаганск-Игжей). Кроме того, закрыты переправы в Братском районе через реку Ия на подъезде к поселку Добчур, Усть-Удинском районе через Ангару на трассе Залари — Жигалово (на участке Новая Уда — Чичково), а также в Тайшетском районе через реку Бирюса на дороге Тайшет-Шиткино-Шелаево.