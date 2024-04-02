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Таяние вечной мерзлоты спасет от засухи?

Ответ нашли красноярские ученые.

Источник: РИА "Новости"

Учёные Красноярского научного центра СО РАН вместе с иностранными коллегами выяснили, что таяние многолетней мерзлоты может уменьшить ущерб от засухи в северных лесах. Более глубокое оттаивание почвы стимулирует рост деревьев, они справляются с дефицитом влаги в условиях засушливого лета, получая воду из оттаявшего слоя почвы.

"Потепление может привести к долгосрочному иссушению поверхностных слоёв почвы в зоне сплошного распространения многолетней мерзлоты. Но за счёт развитой корневой системы деревья смогут получить доступ к более глубоким слоям оттаявшей почвы, что поддержит их рост.

Роль верхних слоёв мёрз­лой почвы для обеспечения деревьев водой в засушливые периоды позволяет раскрыть механизмы их адаптации к меняющимся условиям среды. Понимание этого явления даст возможность доработать стратегию сохранения лесных экосистем мерзлотной зоны в условиях глобального потепления", — рассказал ведущий научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачёва СО РАН Александр Кирдянов.

наука