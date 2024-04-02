Таяние вечной мерзлоты спасет от засухи?

Учёные Красноярского научного центра СО РАН вместе с иностранными коллегами выяснили, что таяние многолетней мерзлоты может уменьшить ущерб от засухи в северных лесах. Более глубокое оттаивание почвы стимулирует рост деревьев, они справляются с дефицитом влаги в условиях засушливого лета, получая воду из оттаявшего слоя почвы.