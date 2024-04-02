Глава региона пообщался с красноярскими КВН-щиками

Во встрече приняли участие около 80 человек, в том числе члены команд КВН СФУ, Красноярского аграрного университета, Сибирского юридического института МВД РФ, Красноярского педагогического колледжа № 2, школы № 139 Красноярска, сборной команды Канска.
Ребята рассказали главе региона о проектах, которые они уже реализуют, и о своих планах: о развитии лиги КВН в муниципалитетах, вовлечении в движение работающей молодёжи и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Губернатор поддержал идею создания команды Красноярского края, отметив: «Очень здорово, что у нас движение КВН растёт и не ограничивается только студенческими аудиториями. В него вовлечены больше 4000 человек — это люди разных возрастов, начиная со школьников и заканчивая работающей молодёжью. Красноярский край — это территория, где можно любую позитивную содержательную идею реализовать — спортивную, творческую, производственную, инженерную. А КВН помогает найти и поддержать таланты. Нужно, чтобы он оставался тем ядром, где будут зарождаться новые молодёжные идеи и проекты».
«Участие в нашем проекте — это социализация прежде всего. Ребята становятся более раскрепощёнными, у них появляется друзей больше. Создаём инклюзивное комьюнити, они работают с наставниками, которые помогают им в творчестве — ролики записывать, сценарии готовить, они советуются, общаются. Это ещё и социальный лифт. У нас есть примеры, когда ребята, загоревшись нашей историей, делают успешную карьеру», — рассказала Евгения Петрова.
Михаил Котюков подчеркнул, в территориях края важно создавать условия для привлечения и развития талантливой молодёжи, в том числе через краевое движение КВН.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в крае действуют 15 лиг КВН, в которых играет порядка 400 команд. Их участники — молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет — школьники, студенты, работающая молодёжь. С каждым годом участников КВН в крае становится всё больше.
В Красноярске действуют 4 студенческие лиги (СФУ, КГПУ, Университет Решетнёва, КрасГАУ) и лига профессиональных образовательных организаций и работающей молодёжи.