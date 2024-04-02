Глава региона пообщался с красноярскими КВН-щиками

Губернатор поддержал идею создания команды Красноярского края, отметив: «Очень здорово, что у нас движение КВН растёт и не ограничивается только студенческими аудиториями. В него вовлечены больше 4000 человек — это люди разных возрастов, начиная со школьников и заканчивая работающей молодёжью. Красноярский край — это территория, где можно любую позитивную содержательную идею реализовать — спортивную, творческую, производственную, инженерную. А КВН помогает найти и поддержать таланты. Нужно, чтобы он оставался тем ядром, где будут зарождаться новые молодёжные идеи и проекты».