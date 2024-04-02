Путин поручил установить запрет на сброс неочищенных сточных вод в Байкал

Президент РФ Владимир Путин поручил установить запрет на сброс неочищенных сточных вод в озеро Байкал. Также требования предусматривают создание необходимой инфраструктуры для обработки, обезвреживания и утилизации отходов производства и потребления, соблюдение которых обязательно при строительстве и эксплуатации объектов туристской индустрии в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Кремля.