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Путин поручил установить запрет на сброс неочищенных сточных вод в Байкал

Также требования предусматривают создание необходимой инфраструктуры для обработки, обезвреживания и утилизации отходов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил установить запрет на сброс неочищенных сточных вод в озеро Байкал. Также требования предусматривают создание необходимой инфраструктуры для обработки, обезвреживания и утилизации отходов производства и потребления, соблюдение которых обязательно при строительстве и эксплуатации объектов туристской индустрии в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Кремля.

Выполнить поручение необходимо до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Также глава государства поручил к 2030 году завершить ликвидацию опасных объектов накопленного вреда окружающей среде на промплощадках в Усолье-Сибирском и на БЦБК.

Напомним, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил главе государства Владимиру Путину о разработке проектной документации по реконструкции очистных сооружений в Байкальске. Всего на Байкальской природной территории планируется построить 16 КОС.

экология