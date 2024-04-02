Вопросы развития Тулуна взяли на контроль в Правительстве Иркутской области

«Сотрудники региональных министерств оказывают администрации Тулуна методическую помощь в оформлении заявок на федеральное и областное финансирование, консультационную поддержку по вопросам реализации первоочередных мероприятий, связанных с завершением отопительного сезона, подготовкой к пожароопасному периоду, строительством и капитальным ремонтом», — рассказал Павел Писарев.
По поручению Губернатора региона Игоря Кобзева зампред Правительства провел совещание с участием начальника управления Губернатора и Правительства Иркутской области по региональной политике Александра Гоголева, руководителей всех профильных министерств региона. На совещании обсудили подготовку к пожароопасному периоду, строительство детского сада «Лучик» и Школы искусств, капитального ремонта инженерных сетей в микрорайоне Угольщиков, ремонт оборудования котельной на улице Сигаева, реконструкцию спорткомплекса «Шахтер», завершение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог на улицах Ленина и Володарского, а также ликвидацию на территории Тулуна несанкционированных свалок.
Кроме того, по поручению главы региона Александр Гоголев посетил Тулун с рабочим визитом, в ходе которого встретился с членами городской администрации. В ближайшее время состоится также встреча с депутатами Дуты города Тулуна, сообщает пресс-служба Правительства региона.
Напомним, Губернатор Игорь Кобзев поручил членам Правительства региона оказывать методическую помощь исполняющей полномочия главы администрации Тулуна Татьяне Якубовой. Во время встречи с Татьяной Якубовой глава региона подчеркнул: должны быть выполнены задачи, поставленные в рамках Правительственной комиссии по восстановлению инфраструктуры Тулуна после наводнения 2019 года.