Вопросы развития Тулуна взяли на контроль в Правительстве Иркутской области

По поручению Губернатора региона Игоря Кобзева зампред Правительства провел совещание с участием начальника управления Губернатора и Правительства Иркутской области по региональной политике Александра Гоголева, руководителей всех профильных министерств региона. На совещании обсудили подготовку к пожароопасному периоду, строительство детского сада «Лучик» и Школы искусств, капитального ремонта инженерных сетей в микрорайоне Угольщиков, ремонт оборудования котельной на улице Сигаева, реконструкцию спорткомплекса «Шахтер», завершение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог на улицах Ленина и Володарского, а также ликвидацию на территории Тулуна несанкционированных свалок.