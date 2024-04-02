Красноярцы раскритиковали качество дорог из-за паводков

Из-за резкого потепления растаял снег, машинам пришлось плыть. В комментариях под новостью красноярцы раскритиковали обустройство города.
30 марта в городе потеплело до +11 градусов, что сильно отразилось на проезжей части. Так, на перекрестке улиц 78 Добровольческой Бригады и Алексеева был потоп. Уровень воды достигал середины автомобилей, было практически не видно колес.
«Нацпроект безопасные и качественные дороги», — с юмором отмечает красноярец Виктор.
«Сколько лет или веков должно пройти, чтобы сделали ливнёвки?», — возмущается Лариса.
Также красноярец Владимир отметил, что уже не удивляется такому зрелищу, ведь оно происходит каждый год:
«Нормально! Каждый год так топит Красноярск и всем на всё… главное деньги отмыть и отчитаться, что всё сделано и всё норм».