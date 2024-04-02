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Красноярцы раскритиковали качество дорог из-за паводков

Накануне улицы и дороги Красноярска покрылись водой.

Источник: МК.RU Красноярск

Из-за резкого потепления растаял снег, машинам пришлось плыть. В комментариях под новостью красноярцы раскритиковали обустройство города.

30 марта в городе потеплело до +11 градусов, что сильно отразилось на проезжей части. Так, на перекрестке улиц 78 Добровольческой Бригады и Алексеева был потоп. Уровень воды достигал середины автомобилей, было практически не видно колес.

«Нацпроект безопасные и качественные дороги», — с юмором отмечает красноярец Виктор.

«Сколько лет или веков должно пройти, чтобы сделали ливнёвки?», — возмущается Лариса.

Также красноярец Владимир отметил, что уже не удивляется такому зрелищу, ведь оно происходит каждый год:

«Нормально! Каждый год так топит Красноярск и всем на всё… главное деньги отмыть и отчитаться, что всё сделано и всё норм».