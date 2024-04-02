В южных районах края начнет курсировать Лесопожарный автопатруль

В окрестностях этих населенных пунктов весной происходит большое число возгораний по вине людей — так, накануне в Минусинске уже зафиксирован первый в этом году пал травы.
Автопатруль будет останавливаться в местах массового скопления людей: специалисты расскажут о правилах пожарной безопасности и поведения в лесу, действующих запретах и ограничениях, ответственности за сжигание сухой травы и возникновение пожаров.
Впервые в рамках акции проведут противопожарный квест для детей. Школьники смогут перевоплотиться в лесных пожарных, научатся обращаться с лесопожарным оборудованием и потушат условный лесной пожар. Ребята узнают про виды костров, научатся правильно их складывать, разводить и тушить.
Специалисты Минусинской лесопожарной станции и Ермаковского авиаотделения продемонстрируют спецтехнику и оборудование, которые применяют в борьбе с огнем.
За два месяца автомобили лесных пожарных проедут по большинству территорий региона. С 25 апреля автопатруль начнет курсировать в центральных и западных районах края. К 17 мая к нему присоединятся лесные огнеборцы восточных и северных подразделений краевого Лесопожарного центра. Завершится акция 31 мая, отмечает пресс-служба ведомства.