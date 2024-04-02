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Перед судом предстанет беловчанка, по вине которой собака загрызла ребёнка

На 4-летнюю девочку напала кавказская овчарка, которая смертельно искусала ребёнка.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Старобачатов (Беловский район), которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности малолетнему ребёнку.

В феврале этого года 4-годовалая девочка пошла со знакомой 44-летней женщиной в один из домов, за которым обвиняемая приглядывала. Женщина хотела поставить чашку в вольер к собакам породы «кавказская овчарка» и приоткрыла дверь. В этот момент одна из собак вырвалась и напала на стоявшую рядом девочку. Когда у животного удалось отобрать ребёнка и занести домой, медикам лишь оставалось констатировать смерть.

Со следствием обвиняемая сотрудничала, полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.

Мы разбирались в этой истории зимой и сообщали, что собаку усыпили почти сразу после ЧП. Выяснилось, что погибшая росла в неблагополучной семье и что собаки находились за высоким забором. Хозяина дома не было — он жил в Белове.