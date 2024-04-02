Первая ярмарка выходного дня откроется в Хабаровске 4 мая

Первая ярмарка выходного дня начнет работу 4 мая в Хабаровске. Сезон ярмарок продолжится до конца октября. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— Сезонная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня откроется 4 мая возле ТЦ «Экодом» на улице Ленинградской, № 28/2. Покупатели смогут приобрести продукты с 8 до 17 часов по субботам и воскресеньям до 1 ноября, — рассказала завсектором отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов администрации Хабаровска Елена Лысанская.
На предстоящей ярмарке появится ассортимент товаров, произведенных местными сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями, а также крестьянскими, фермерскими хозяйствами, садоводами и огородниками не только Хабаровска, но и муниципальных районов Хабаровского края.