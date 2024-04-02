Первая ярмарка выходного дня откроется в Хабаровске 4 мая

На предстоящей ярмарке появится ассортимент товаров, произведенных местными сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями, а также крестьянскими, фермерскими хозяйствами, садоводами и огородниками не только Хабаровска, но и муниципальных районов Хабаровского края.