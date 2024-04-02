Детский ансамбль из Иркутска получил Гран-при на всероссийском конкурсе

Детский муниципальный хореографический ансамбль «Солнышко» поучаствовал в ежегодном всероссийском фестивале SIBERIAN ART FEST, который проходил в Новосибирске с 29 по 31 марта. Танцевальный коллектив получил Гран-при в номинации «Хореография» по трем направлениям — классический, народный и современный танцы. Об этом сообщают в администрации города.