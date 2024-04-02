Детский ансамбль из Иркутска получил Гран-при на всероссийском конкурсе

Детский муниципальный хореографический ансамбль «Солнышко» поучаствовал в ежегодном всероссийском фестивале SIBERIAN ART FEST, который проходил в Новосибирске с 29 по 31 марта. Танцевальный коллектив получил Гран-при в номинации «Хореография» по трем направлениям — классический, народный и современный танцы. Об этом сообщают в администрации города.
Юные сибиряки показали шесть номеров: «Посвящение», «Балетная шутка», «Танец сибирских старообрядцев», «Китайский», «Бурятский Ёхор Наадан», «Пойду пройдуся».
— Мы проделали большую работу по подготовке к выступлениям. Дети были вовлечены в процесс и репетировали почти круглые сутки. 66 танцоров разных возрастов приняли участие в постановках. Наш коллектив оказался самым масштабным в этом проекте, — отметила директор творческого детского клуба «Солнышко» Анастасия Синтоцкая.
Кроме того, в рамках фестиваля для участников прошли мастер-классы от знаменитых хореографов, танцоров, артистов балета, творческие вечера и круглые столы. А в завершении мероприятия состоялся гала-концерт, на котором показали 20 лучших выступлений и провели церемонию награждения.