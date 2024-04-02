Набор волонтеров ВЭФ-2024 продолжается в Приморье

Ранее Ресурсный центр поддержки добровольчества Приморского края совместно с Фондом Росконгресс провели серию информационных встреч для студентов, где рассказали о деталях организации предстоящего форума.
Как отмечает пресс-служба департамента по делам молодежи Приморья, встречи прошли на площадках Дальневосточного федерального университета, Владивостокского государственного университета, Тихоокеанского государственного медицинского университета. Их участниками стали более 200 человек, студентам рассказали о требованиях к волонтерам и условиях работы.
«11 июня для всех кандидатов в волонтеры начнется образовательный интенсив, на котором участники ближе познакомятся с функциональными блоками работы — добровольцам предстоит работа по администрированию залов деловой программы, аккредитации участников и консультированию их по организационным вопросам, помощь в навигации по площадке и в работе стендов», — уточнили в ведомстве.
По словам руководителя департамента по делам молодежи Приморского края Владимира Сохненко, после обучения волонтерам необходимо сдать специальный экзамен-собеседование, чтобы присоединиться к организаторской команде форума.
«Для всех волонтеров будут обеспечены бесплатное питание и проживание в студенческих общежитиях кампуса ДВФУ на острове Русском, трансфер до удаленных объектов работы, благодарственные письма за участие и торжественное итоговое мероприятие», — рассказал глава ведомства.
Чтобы принять участие в работе форума, необходимо зарегистрироваться на сайте и отметить поле «ВЭФ-2024, Владивосток, 03−06.09.24» в личном кабинете во вкладке «Работа». Срок регистрации — до 15 мая 2024 года.