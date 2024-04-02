Набор волонтеров ВЭФ-2024 продолжается в Приморье

«11 июня для всех кандидатов в волонтеры начнется образовательный интенсив, на котором участники ближе познакомятся с функциональными блоками работы — добровольцам предстоит работа по администрированию залов деловой программы, аккредитации участников и консультированию их по организационным вопросам, помощь в навигации по площадке и в работе стендов», — уточнили в ведомстве.