В Приморье центр «Тигр» пополнился новым подопечным

Нового будущего члена медвежьей семьи обнаружили 1 апреля у входа в реабилитационный центр «Тигр», сообщили ИА «Prima Media» в пресс-службе МРОО «Центр Тигр».
По заявлениям специалистов, возраст брошенной сиротки около месяца, весит медвежонок всего 2,5 кг. Это самый маленький хищник из медвежьей группы, которая представлена в центре.
«Будем приручать к соске и постепенно адаптировать к новым условиям», — рассказали в Центре реабилитации.
Напомним, что Центр «Тигр» занимается спасением диких животных Приморского края, а также последующим выпуском на волю после реабилитации и полного восстановления.