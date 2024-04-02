Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье центр «Тигр» пополнился новым подопечным

Брошенного медвежонка нашли у входа в реабилитационный центр.

Источник: PrimaMedia.ru

Нового будущего члена медвежьей семьи обнаружили 1 апреля у входа в реабилитационный центр «Тигр», сообщили ИА «Prima Media» в пресс-службе МРОО «Центр Тигр».

По заявлениям специалистов, возраст брошенной сиротки около месяца, весит медвежонок всего 2,5 кг. Это самый маленький хищник из медвежьей группы, которая представлена в центре.

«Будем приручать к соске и постепенно адаптировать к новым условиям», — рассказали в Центре реабилитации.

Напомним, что Центр «Тигр» занимается спасением диких животных Приморского края, а также последующим выпуском на волю после реабилитации и полного восстановления.

флора и фауна