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Красноярцы впереди в III Арктических играх

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На III Всероссийских Арктических играх сборная Красноярского края выиграла в 10 видах спорта из 15 и заняла второе место.

Источник: Соцсети

Соревнования проходили в Салехарде и Лабытнанги (Ямало-Ненецкий АО), собрав более 500 спортсменов 11−19 лет из 9 арктических регионов России.

Сборная Красноярского края выставила своих представителей в 14 видах спорта и в 10 из них заняла первые общекомандные места — в фигурном катании, самбо, зимнем дуатлоне, волейболе, волейболе на снегу, баскетболе 3×3, хоккее 3×3, биатлоне, настольном теннисе и стрельбе из лука. Вторыми красноярцы стали в северном многоборье, третьими — в шахматах, плавании и лыжных гонках.

Однако столь блестящее выступление не позволило Красноярскому краю стать абсолютным победителем Арктических игр. В программу Игр впервые были включены виртуальные состязания warpoint. В них приняли участие только две сборные — Ямала и Коми.

Поэтому общекомандный зачет выиграл Ямал, всего на 3 очка опередив Красноярский край.

Об этом сообщил ТГ-канал Минспорта Красноярского края.

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