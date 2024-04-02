Красноярцы впереди в III Арктических играх

Сборная Красноярского края выставила своих представителей в 14 видах спорта и в 10 из них заняла первые общекомандные места — в фигурном катании, самбо, зимнем дуатлоне, волейболе, волейболе на снегу, баскетболе 3×3, хоккее 3×3, биатлоне, настольном теннисе и стрельбе из лука. Вторыми красноярцы стали в северном многоборье, третьими — в шахматах, плавании и лыжных гонках.