Красноярцы впереди в III Арктических играх

Соревнования проходили в Салехарде и Лабытнанги (Ямало-Ненецкий АО), собрав более 500 спортсменов 11−19 лет из 9 арктических регионов России.
Сборная Красноярского края выставила своих представителей в 14 видах спорта и в 10 из них заняла первые общекомандные места — в фигурном катании, самбо, зимнем дуатлоне, волейболе, волейболе на снегу, баскетболе 3×3, хоккее 3×3, биатлоне, настольном теннисе и стрельбе из лука. Вторыми красноярцы стали в северном многоборье, третьими — в шахматах, плавании и лыжных гонках.
Однако столь блестящее выступление не позволило Красноярскому краю стать абсолютным победителем Арктических игр. В программу Игр впервые были включены виртуальные состязания warpoint. В них приняли участие только две сборные — Ямала и Коми.
Поэтому общекомандный зачет выиграл Ямал, всего на 3 очка опередив Красноярский край.
Об этом сообщил ТГ-канал Минспорта Красноярского края.