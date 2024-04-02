В Хабаровском крае подвели итоги операции «Незаконный мигрант-2024»

В Хабаровском крае полиция подвела итоги рейдов оперативно-профилактического мероприятия «Незаконный мигрант-2024». Сотрудники органов внутренних дел посетили с рейдами около 400 предприятий, где трудятся иностранцы, и мест проживания мигрантов. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы регионального УМВД.
За время операции полицейские выявили 244 правонарушения. Мигранты нарушали режим и правила пребывания в стране, незаконно трудились, был факт предоставления ложных сведений при осуществлении миграционного учёта, уклонение от самостоятельного выезда за пределы России по решению суда.
34 иностранца по итогам операции «Незаконный мигрант-2024» будут выдворены из нашей страны. Ещё трёх человек за уклонение от добровольного выезда депортируют принудительно. Они помещены в хабаровский центр временного содержания иностранных граждан.
В отношении 91 иностранного гражданина были приняты решения о запрете на въезд в Россию. По фактам фиктивной регистрации иностранцев возбуждено два уголовных дела.
КСТАТИ:
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, это ведомство закончило разработку и внесло в правительство Российской Федерации проект федерального закона «Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации». Он предусматривает расширение правовых оснований для использования современных средств и способов контроля за въездом и нахождением в России иностранных граждан.
Что нового предлагается?
Обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование всех иностранных граждан при въезде в Российскую Федерацию. Предусмотрена также возможность регистрации биометрических данных в представительствах МВД России за рубежом.
Правоохранительный режим «контролируемое пребывание» будет устанавливаться в отношении незаконно находящихся в России иностранцев, а также в отношении лиц, к которым органами государственной власти приняты решения, препятствующие их выезду из Российской Федерации.
Цифровой профиль иностранного гражданина, представляющий собой совокупность сведений об иностранном гражданине, содержащихся в информационных системах государственных органов и организаций, которые связаны единым уникальным идентификатором.
Единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации, заменяющий собой все выдаваемые сегодня миграционные документы, подтверждающие право проживания и работы в стране.
Ограничение временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан не более 90 дней суммарно в течение календарного года (в отличие от действующего регулирования 90 дней в течение полугода).
Соглашение о лояльности — согласие иностранного гражданина с возможным ограничением его права на въезд в Российскую Федерацию, пребывание и проживание на территории России в случае нарушения законодательства нашей страны.
Высылка, применяемая в отношении правонарушителей или лиц, создающих угрозу безопасности, и нежелательность въезда и пребывания в Российской Федерации, применяемая в отношении лиц, создающих угрозу безопасности, но находящихся за пределами России либо нахождение которых не известно. При этом высылку будут вправе назначать как суд в качестве меры наказания, так и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти во внесудебном порядке в качестве меры государственного принуждения.
Административный надзор за пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Российской Федерации как одна из форм деятельности полиции. Надзор предполагает применение полномочий, установленных Законом «О полиции», а также все новые полномочия в сфере миграции.