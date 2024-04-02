В Хабаровском крае подвели итоги операции «Незаконный мигрант-2024»

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, это ведомство закончило разработку и внесло в правительство Российской Федерации проект федерального закона «Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации». Он предусматривает расширение правовых оснований для использования современных средств и способов контроля за въездом и нахождением в России иностранных граждан.