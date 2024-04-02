Собака новокузнечанки обнаружила боевую гранату в частном секторе

Как сообщает Росгвардия Кузбасса, в посёлке Лесной Абагур в Новокузнецке сотрудники ОМОН обезвредили гранату. Её нашла собака одной из местных жительниц на прогулке в частном секторе.
На месте сапёры Росгвардии установили, что предметом является боевая граната Ф-1 со следами сильной коррозии и может представлять угрозу для граждан. Росгвардейцы решили обезвредить находку. Используя средства локализации взрыва, специалисты транспортировали боеприпас на полигон, где уничтожили накладным зарядом.
«При обнаружении подозрительных предметов необходимо сразу же сообщать в полицию, ни в коем случае не переносить и не перевозить их самостоятельно. Неосторожное обращение с такими находками может привести к взрыву», — напоминают сотрудники Росгвардии Кузбасса.
Также в регионе действует операция «Оружие», в рамках которой люди могут добровольно сдать незаконные пистолеты, ружья, патроны, взрывчатку и т. п. и получить за это деньги.