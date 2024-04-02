Собака новокузнечанки обнаружила боевую гранату в частном секторе

«При обнаружении подозрительных предметов необходимо сразу же сообщать в полицию, ни в коем случае не переносить и не перевозить их самостоятельно. Неосторожное обращение с такими находками может привести к взрыву», — напоминают сотрудники Росгвардии Кузбасса.