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Собака новокузнечанки обнаружила боевую гранату в частном секторе

Боеприпас пришлось уничтожать на полигоне.

Как сообщает Росгвардия Кузбасса, в посёлке Лесной Абагур в Новокузнецке сотрудники ОМОН обезвредили гранату. Её нашла собака одной из местных жительниц на прогулке в частном секторе.

На месте сапёры Росгвардии установили, что предметом является боевая граната Ф-1 со следами сильной коррозии и может представлять угрозу для граждан. Росгвардейцы решили обезвредить находку. Используя средства локализации взрыва, специалисты транспортировали боеприпас на полигон, где уничтожили накладным зарядом.

«При обнаружении подозрительных предметов необходимо сразу же сообщать в полицию, ни в коем случае не переносить и не перевозить их самостоятельно. Неосторожное обращение с такими находками может привести к взрыву», — напоминают сотрудники Росгвардии Кузбасса.

Также в регионе действует операция «Оружие», в рамках которой люди могут добровольно сдать незаконные пистолеты, ружья, патроны, взрывчатку и т. п. и получить за это деньги.