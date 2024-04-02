Уровень воды в реке Аба, которая топила новокузнечан, снизился

Как сообщает глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, в Куйбышевском районе уровень воды в реке Аба значительно снизился. Остаются подтопленными несколько участков, но подтоплений в домах нет.
«В Орджоникидзевском районе прочистили трубы и водопропускные каналы реки Осиновка. Вода уходит из подтопленных домов по улице Уральская. В Кузнецком районе прочистили русло реки Картаска. Наблюдаем подтопление участков на улице Толмачева. Сейчас там работает техника для освобождения водоотводной канавы. В Новоильинском районе поднялся уровень воды в реке Петрик. Русло забито бросовым мусором, который вода собрала с берегов», — отчитался глава.
Он добавляет, что в марте выло 1,5−2 нормы осадков, и из-за устойчивой оттепели сильно начал таять снег. К концу недели реки должны вскрыться. Городской штаб по ЧС мониторит ситуацию и оперативно принимаем меры.
На выходных в городе затопило паводковыми водами десятки частных домов и некоторые участки дорог. Ситуация ухушилась в Куйбышевском и Орджоникидзевском районах. Из-за дальнейшего потепления и дождей угроза подтопления остаётся.