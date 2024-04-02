Уровень воды в реке Аба, которая топила новокузнечан, снизился

«В Орджоникидзевском районе прочистили трубы и водопропускные каналы реки Осиновка. Вода уходит из подтопленных домов по улице Уральская. В Кузнецком районе прочистили русло реки Картаска. Наблюдаем подтопление участков на улице Толмачева. Сейчас там работает техника для освобождения водоотводной канавы. В Новоильинском районе поднялся уровень воды в реке Петрик. Русло забито бросовым мусором, который вода собрала с берегов», — отчитался глава.