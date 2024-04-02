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Поток тропического воздуха принесёт волну тепла в Пермский край 2 апреля

В Перми столбик термометра может подняться до +10…+12 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 94% 756 мм рт. ст. +13°

Поток тропического воздуха, поступающий по высотам на регионы России, принесёт волну тепла в Пермский край 2 апреля, сообщает доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».

По данным эксперта, 1 апреля в Прикамье оказалось не таким тёплым, как прогнозировалось ранее. Причиной стала облачность, установившаяся в регионе. Однако мощный поток тропического воздуха поступил в западные регионы — Кировскую, Костромскую и Владимирскую области. Там температура воздуха поднялась выше 10 и 20 градусов тепла.

«Эта волна тепла доберется до Пермского края. Воздушная масса все же трансформируется над снежной поверхностью. Основной вынос тепла завтра будет идти на северо-запад края, в Перми же по уточненным данным можно ожидать +10…+12°» — рассказал Андрей Шихов.