Поток тропического воздуха принесёт волну тепла в Пермский край 2 апреля

По данным эксперта, 1 апреля в Прикамье оказалось не таким тёплым, как прогнозировалось ранее. Причиной стала облачность, установившаяся в регионе. Однако мощный поток тропического воздуха поступил в западные регионы — Кировскую, Костромскую и Владимирскую области. Там температура воздуха поднялась выше 10 и 20 градусов тепла.