Поток тропического воздуха принесёт волну тепла в Пермский край 2 апреля

Поток тропического воздуха, поступающий по высотам на регионы России, принесёт волну тепла в Пермский край 2 апреля, сообщает доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».
По данным эксперта, 1 апреля в Прикамье оказалось не таким тёплым, как прогнозировалось ранее. Причиной стала облачность, установившаяся в регионе. Однако мощный поток тропического воздуха поступил в западные регионы — Кировскую, Костромскую и Владимирскую области. Там температура воздуха поднялась выше 10 и 20 градусов тепла.
«Эта волна тепла доберется до Пермского края. Воздушная масса все же трансформируется над снежной поверхностью. Основной вынос тепла завтра будет идти на северо-запад края, в Перми же по уточненным данным можно ожидать +10…+12°» — рассказал Андрей Шихов.