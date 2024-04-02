Ординаторов отправят работать на должностях врачей в Хабаровском крае

— Раньше выпускники, имеющие первичную аккредитацию и в последующем поступившие в ординатуру, имели право параллельно образовательному процессу в ординатуре работать исключительно в первичном звене — в должности участкового педиатра или терапевта. Теперь ординаторы второго года обучения имеют возможность также трудоустроиться врачами-стажерами по узкой специальности, по которой проходят обучение. Таким образом, они смогут быстрее получить практический опыт и вырасти профессионально, — отметила начальник отдела кадровой политики и образования краевого Минздрава Дарья Татанова. Для получения права на работу в качестве врача-стажера выпускники медвузов должны соблюсти несколько требований. Во-первых, иметь первичную аккредитацию. Во-вторых, после окончания года обучения в ординатуре успешно сдать промежуточную аттестацию, подтверждающую переход на второй год обучения. Только после этого ординатор имеет право подать заявление в комиссию на получение допуска на работу врачом-стажером по узкой специальности.