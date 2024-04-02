Ординаторов отправят работать на должностях врачей в Хабаровском крае

В соответствии с приказом министерства здравоохранения России, который вступил в силу 1 апреля, ординаторы Хабаровского края получили возможность занимать должности врачей-стажёров. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», планируется, что такая федеральная мера должна значительно помочь в решении столь актуального сейчас в медицине кадрового вопроса, особенно касающегося узких специалистов.
По информации пресс-службы регионального министерства здравоохранения, нововведение касается ординаторов, получивших базовое образование по специальностям: лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология, остеопатия, медицинская биохимия, медицинская биофизика и медицинская кибернетика.
— Раньше выпускники, имеющие первичную аккредитацию и в последующем поступившие в ординатуру, имели право параллельно образовательному процессу в ординатуре работать исключительно в первичном звене — в должности участкового педиатра или терапевта. Теперь ординаторы второго года обучения имеют возможность также трудоустроиться врачами-стажерами по узкой специальности, по которой проходят обучение. Таким образом, они смогут быстрее получить практический опыт и вырасти профессионально, — отметила начальник отдела кадровой политики и образования краевого Минздрава Дарья Татанова. Для получения права на работу в качестве врача-стажера выпускники медвузов должны соблюсти несколько требований. Во-первых, иметь первичную аккредитацию. Во-вторых, после окончания года обучения в ординатуре успешно сдать промежуточную аттестацию, подтверждающую переход на второй год обучения. Только после этого ординатор имеет право подать заявление в комиссию на получение допуска на работу врачом-стажером по узкой специальности.
В настоящее время на первом году в ординатуре ДВГМУ учатся 184 ординатора и уже летом, после успешной сдачи промежуточной аттестации, большинство из них сможет трудоустроиться врачами-стажёрами в медицинские организации края. Стоит отметить, что молодые специалисты будут работать под контролем более опытных коллег-наставников. Руководители медицинских организаций края, потенциальные работодатели, заинтересованы в привлечении к работе врачей-стажеров.
— Благодаря изменениям в законодательстве, планируем привлечь к работе в поликлинику терапевтов, некоторых узких специалистов, включая врача ультразвуковой диагностики, кардиолога, невролога, ревматолога. Врачей-стажеров будет вести опытный наставник, курировать по всем вопросам до той поры, пока молодые специалисты не приобретут опыт самостоятельной работы. К каждому новоиспеченному врачу-стажеру проявим индивидуальный подход, в частности в вопросе интенсивности труда, — уточнила главный врач Городской поликлиники Железнодорожного района Елена Гандурова.
Напомним, что в Хабаровском крае расширили программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Теперь принять участие могут больше специалистов медицинского звена. Благодаря нововведениям в программе «Земский фельдшер» смогут участвовать фельдшеры, акушерки и акушеры, медицинские сестры и медбратья, желающие трудоустроиться во врачебные амбулатории региона. Ранее эти специалисты могли работать только в ФАПах, а фельдшеры скорой медицинской помощи — только на «скорой».