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Приметы на 2 апреля: зачем зарывать деньги и развешивать одежду на заборе

Ростовская область, 2 апреля 2024. DON24.RU. По народному календарю сегодня день Фотиньи Колодезницы. Рано утром наши предки умывались колодезной водой, окропляли ею животных, двор и дом. Считалось, что такие процедуры принесут здоровье и силы на целый год. Также наблюдали за погодой и животными.

Источник: Don24.ru

Дождь 2 апреля сулил хороший урожай грибов осенью, а крик петуха — хорошую погоду в ближайшие дни. Если же вороны летали очень высоко, значит, дождь будет идти несколько дней.

В этот день также отдавали дань почтения льну. Красивые льняные вещи выносили из дома и развешивали на деревьях и заборах для привлечения удачи и защиты от сглаза. Девушки водили хороводы со свадебным льняным рушником, чтобы побыстрее выйти замуж. А для улучшения финансового благосостояния семьи мужчины отправлялись в поле и зарывали там три пятака. О проведенном обряде никому нельзя было рассказывать.

Запрещалось 2 апреля:

угощать чужих людей водой из своего колодца — уйдет здоровье, резать кур — к болезням желудка, рассказывать о своих планах — не сбудутся, отказывать в помощи, особенно нищим и путникам, — можно лишиться всего нажитого.

Также на Фотинью Колодезницу девушки никому не показывали свое приданое и одежду для свадьбы. Считалось, что тогда замужества придется слишком долго ждать.

Именины сегодня отмечают Александра, Василий, Виктор, Иван, Клавдия, Никита, Светлана, Сергей.

В этот день родились:

князь Новгород-Северский, князь Черниговский, герой «Слова о полку Игореве» Игорь Святославич, астроном и политический деятель Павел Штернберг, артист цирка, дрессировщик, народный артист РСФСР Вальтер Запашный, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева.

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