Приметы на 2 апреля: зачем зарывать деньги и развешивать одежду на заборе

В этот день также отдавали дань почтения льну. Красивые льняные вещи выносили из дома и развешивали на деревьях и заборах для привлечения удачи и защиты от сглаза. Девушки водили хороводы со свадебным льняным рушником, чтобы побыстрее выйти замуж. А для улучшения финансового благосостояния семьи мужчины отправлялись в поле и зарывали там три пятака. О проведенном обряде никому нельзя было рассказывать.