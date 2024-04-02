Приметы на 2 апреля: зачем зарывать деньги и развешивать одежду на заборе

Дождь 2 апреля сулил хороший урожай грибов осенью, а крик петуха — хорошую погоду в ближайшие дни. Если же вороны летали очень высоко, значит, дождь будет идти несколько дней.
В этот день также отдавали дань почтения льну. Красивые льняные вещи выносили из дома и развешивали на деревьях и заборах для привлечения удачи и защиты от сглаза. Девушки водили хороводы со свадебным льняным рушником, чтобы побыстрее выйти замуж. А для улучшения финансового благосостояния семьи мужчины отправлялись в поле и зарывали там три пятака. О проведенном обряде никому нельзя было рассказывать.
Запрещалось 2 апреля:
угощать чужих людей водой из своего колодца — уйдет здоровье, резать кур — к болезням желудка, рассказывать о своих планах — не сбудутся, отказывать в помощи, особенно нищим и путникам, — можно лишиться всего нажитого.
Также на Фотинью Колодезницу девушки никому не показывали свое приданое и одежду для свадьбы. Считалось, что тогда замужества придется слишком долго ждать.
Именины сегодня отмечают Александра, Василий, Виктор, Иван, Клавдия, Никита, Светлана, Сергей.
В этот день родились:
князь Новгород-Северский, князь Черниговский, герой «Слова о полку Игореве» Игорь Святославич, астроном и политический деятель Павел Штернберг, артист цирка, дрессировщик, народный артист РСФСР Вальтер Запашный, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева.