Спрятал клыки в термос: житель Китая создал себе проблемы попыткой контрабанды

Таможенники в Приморье помешали жителю Китая вывезти к себе на родину клыки дикого животного, предположительно, волка. Теперь ему грозит штраф и расстаться с незаконным товаром, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.
Клыки обнаружили таможенники пограничного пункта пропуска Краскино, просвечивая рентгеном багаж китайца, выезжающего из Приморья на родину. Дериваты оказались спрятаны в термосе и футляре для набора маникюрных инструментов.
Сам иностранец рассказал, что ничего прятать не собирался, просто разложил клыки по разным местам, чтобы не перепутать, так как они отличаются по качеству. А вез он их в подарок своему сыну, сам получив в качестве дара от российского приятеля.
Наказанием за это правонарушение может быть штраф в размере трехкратной стоимости товара с их конфискацией.
Неясно, исходя из какой стоимости будут рассчитывать штраф таможенники, но на интернет-площадках этот дериват оценивают от 350 рублей до трех четырех тысяч рублей.
«КП» ранее рассказывала, как таможенники пресекли попытку контрабанды соседнее государство кабарожьей струи, которая отнесена к стратегическим товарам и ресурсам.