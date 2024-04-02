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Спрятал клыки в термос: житель Китая создал себе проблемы попыткой контрабанды

Уссурийская таможня пресекла тайный вывоз клыков волка из России.

Источник: ДВТУ ФТС РФ

Таможенники в Приморье помешали жителю Китая вывезти к себе на родину клыки дикого животного, предположительно, волка. Теперь ему грозит штраф и расстаться с незаконным товаром, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление.

Клыки обнаружили таможенники пограничного пункта пропуска Краскино, просвечивая рентгеном багаж китайца, выезжающего из Приморья на родину. Дериваты оказались спрятаны в термосе и футляре для набора маникюрных инструментов.

Сам иностранец рассказал, что ничего прятать не собирался, просто разложил клыки по разным местам, чтобы не перепутать, так как они отличаются по качеству. А вез он их в подарок своему сыну, сам получив в качестве дара от российского приятеля.

Тем не менее, таможенники сочли, что иностранец пытался спрятать незаконно вывозимый товар и завели на него административное дело по статье о сокрытии товаров путем использования мест, затрудняющих их обнаружение.

Наказанием за это правонарушение может быть штраф в размере трехкратной стоимости товара с их конфискацией.

Неясно, исходя из какой стоимости будут рассчитывать штраф таможенники, но на интернет-площадках этот дериват оценивают от 350 рублей до трех четырех тысяч рублей.

«КП» ранее рассказывала, как таможенники пресекли попытку контрабанды соседнее государство кабарожьей струи, которая отнесена к стратегическим товарам и ресурсам.

таможня