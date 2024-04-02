Городской оазис: во Владивостоке начали строить сквер возле центральной площади

Во Владивостоке группа «Самолёт» приступила к благоустройству нового общественного пространства рядом с центральной площадью. Эта инициатива проводится на безвозмездной основе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Представители группы объяснили, что общая площадь территории составляет 700 квадратных метров. Сейчас там проводятся демонтажные работы, включая уборку старых бордюрных камней и асфальта. После этого планируется создание сквера с прогулочными дорожками из новой брусчатки, озеленение многолетними растениями, а также установка лавочек и урн.
Уточняется, что цель проекта — сделать локацию более удобной и доступной для проведения досуга горожан. Представители группы говорят, что планируется завершить все работы и открыть сквер для посетителей уже в июне текущего года.
Напомним, во Владивостоке в этом году по национальному проекту «Жильё и городская среда» комплексно благоустроят парка на Кирова, 116 и Ватутина, 26, а также сквер в районе Жигура, 2−6.