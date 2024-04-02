Городской оазис: во Владивостоке начали строить сквер возле центральной площади

Представители группы объяснили, что общая площадь территории составляет 700 квадратных метров. Сейчас там проводятся демонтажные работы, включая уборку старых бордюрных камней и асфальта. После этого планируется создание сквера с прогулочными дорожками из новой брусчатки, озеленение многолетними растениями, а также установка лавочек и урн.