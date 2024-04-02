Более 33 тыс жителей Владивостока получили перерасчёт за теплоснабжение

Во Владивостоке, после ряда аварий в системе теплоснабжения декабре 2023 года и январе 2024 года, прокуратура города предприняла действия для восстановления прав жителей. В результате анализа ситуации, когда жители столкнулись с недостаточным качеством оказания услуг, было выявлено, что компания-поставщик не выполнила обязательный в таких случаях перерасчёт платежей.