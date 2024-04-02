Провал асфальта возле ТРЦ «Аура» в Новосибирске устранят до середины апреля

Улицу Ипподромскую и парковку возле ТРЦ затопило горячей водой в ночь с 28 на 29 марта. На следующий день прорыв устранили. В СМИ сообщалось, что провал асфальта устранят до 1 апреля, однако BFM-Новосибирск написано, что работы так и не начались. Житель улицы Военной по имени Сергей, что дыру на парковке огородили пластиковой сеткой. Периодически там дежурит кто-то из охранников ТРЦ. Никакой специальной техники на месте нет.