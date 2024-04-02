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«СКА-Нефтяник» усилил атаку полузащитником Александром Егорычевым

Ранее спортсмен выступал за кемеровский «Кузбасс».

Источник: ХК СКА-Нефтяник

Хоккейный клуб «СКА-Нефтяник» подписал двухлетний контракт Александром Егорычевым, который провел минувший сезон за кемеровский «Кузбасс» и стал чемпионом России. Игрок показал вторую в команде результативность, забив в ворота соперников в матчах чемпионата страны 35 мячей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Егорычев родился в 1991 году в Черногорске Республики Хакасия. Выступал за команды «Енисей» «Байкал-Энергия», «Зоркий», стокгольмский «Хаммарбю», «Старт» и «Кузбасс». Дважды становился Чемпионом мира. В чемпионатах России провел 358 матчей, забил 315 мячей и отдал 115 голевых передач. Также Александр Егорычев является обладателем Кубка России 2015, 2023 годов и Суперкубка России сезона 2023/24 года.

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