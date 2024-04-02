«СКА-Нефтяник» усилил атаку полузащитником Александром Егорычевым

Егорычев родился в 1991 году в Черногорске Республики Хакасия. Выступал за команды «Енисей» «Байкал-Энергия», «Зоркий», стокгольмский «Хаммарбю», «Старт» и «Кузбасс». Дважды становился Чемпионом мира. В чемпионатах России провел 358 матчей, забил 315 мячей и отдал 115 голевых передач. Также Александр Егорычев является обладателем Кубка России 2015, 2023 годов и Суперкубка России сезона 2023/24 года.