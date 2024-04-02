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В Новосибирской области учителям задолжали более 100 тысяч рублей

С сентября 2023 года 14 педагогам не выплачивали специальную доплату.

Источник: РИА "Новости"

В Кыштовском районе Новосибирской области 14 педагогам выплатили задолженность по зарплате после вмешательства прокурора. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

С сентября 2023 года 14 педагогам не выплачивали специальную доплату. В итоге долг вырос до 106 тысяч рублей. Один из учителей обратился в прокуратуры. Проверка выявила дополнительные нарушения при начислении стимулирующих выплат педагогам.

Директору школы вынесли представление, а также привлекли к административной ответственности. Перед всеми педагогами погасили задолженность.

Напомним, в Бердске «Комбинат бытовых услуг» заставили погасить долг в 95 млн рублей.