В Новосибирской области учителям задолжали более 100 тысяч рублей

В Кыштовском районе Новосибирской области 14 педагогам выплатили задолженность по зарплате после вмешательства прокурора. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
С сентября 2023 года 14 педагогам не выплачивали специальную доплату. В итоге долг вырос до 106 тысяч рублей. Один из учителей обратился в прокуратуры. Проверка выявила дополнительные нарушения при начислении стимулирующих выплат педагогам.
Директору школы вынесли представление, а также привлекли к административной ответственности. Перед всеми педагогами погасили задолженность.
Напомним, в Бердске «Комбинат бытовых услуг» заставили погасить долг в 95 млн рублей.