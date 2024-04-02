В Новосибирской области учителям задолжали более 100 тысяч рублей

С сентября 2023 года 14 педагогам не выплачивали специальную доплату. В итоге долг вырос до 106 тысяч рублей. Один из учителей обратился в прокуратуры. Проверка выявила дополнительные нарушения при начислении стимулирующих выплат педагогам.