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Синоптики назвали день, когда температура в Челябинской области рухнет ниже нуля

На Южном Урале установилась умеренно тёплая погода — примерно такая, какую и ожидаешь в апреле. В ближайшие дни солнце будет пригревать. А вот в какой день столбики термометров рухнут, читайте.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 94% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: Pchela.News

Во вторник, 2 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, утром местами регион накроют туманы. Термометры покажут +7… +12, в низинах до +2 градусов. Порывы ветра могут быть довольно неприятными.

В следующие пару дней столбик термометра уверенно поползёт вверх, добираясь и до +16 градусов. Солнце будет выглядывать из-за облаков чаще.

В Челябинске по меркам начала апреля будет тепло: сегодня — +8… +10, а завтра уже +12… +14 градусов.

Долгосрочный прогноз, тем временем, чуть скорректировался: ожидаемое падение температуры до −1 переехало на воскресенье, 7 апреля. До этого будем греться под весенним солнышком.

Не за горами волшебное время отпусков. Лучший способ отдохнуть — сменить «картинку». Многие об этом знают и стараются выбраться из города хотя бы на пару дней. Безусловно, на Южном Урале множество красот, но если у нас вы уже всё видели, есть смысл высунуть нос за пределы региона.

Правда, стоит учитывать, что с 1 апреля в Санкт-Петербурге с туристов начнут брать по 100 рублей в сутки — и это не шутка.