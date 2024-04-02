Синоптики назвали день, когда температура в Челябинской области рухнет ниже нуля

Не за горами волшебное время отпусков. Лучший способ отдохнуть — сменить «картинку». Многие об этом знают и стараются выбраться из города хотя бы на пару дней. Безусловно, на Южном Урале множество красот, но если у нас вы уже всё видели, есть смысл высунуть нос за пределы региона.